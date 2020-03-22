شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المجموعة السعودية تناقش بنودها منتصف أبريل المُقبل عن بُعد للاحتراز من كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقدها في 15 أبريل المُقبل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن التصويت في الجمعية سيكون عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي، وذلك التزاماً بتعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر.

وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)

وأشارت الشركة إلى انه من المقرر أن تصوت الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح نقدية بقيمة 675 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. منوهة على أنه سيتم توزيع الأرباح بحصة تبلغ 1.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 15% من القيمة الاسمية للسهم.

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وبحسب البيان، ستناقش الجمعية كذلك صرف مبلغ 1.8 مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

ومن المُقرر أن تعتمد الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 62 مليون ريال في الربع الرابع 2019 مقابل أرباح بلغت 26 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى انخفاض حصة المجموعة في خسائر المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 11 مليون ريال نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع (SCP) التي تمت خلال الربع الرابع من العام الحالي، مقابل خسائر بمبلغ 88 مليون ريال للربع المماثل من العام 2018.