شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: استمرارية الإنتاج بقطاع الدواجن والمواشي والان نبدء بالتفاصيل

• القطاع الخاص شريك في تعزيز الأمن الغذائي

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم، بشركات إنتاج الدواجن لمناقشة استمرارية الإنتاج والتأكد من وفرة المخزون ومدخلات الإنتاج في قطاع الدواجن، وأكد الوزير على شراكة القطاع الخاص في تعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في الإنتاج للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة ٨٠٪ عام ٢٠٢٥.

كما اجتمع الوزيربموردي المواشي الحية، للتأكد من استمرارية توريد المواشي للأسواق المحلية ووفرتها وتذليل أي معوقات في ظل الظروف الراهنة. مع التأكيد على أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية والمحجرية.