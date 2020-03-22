شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الصيني يتوقع تحسناً كبيراً في مؤشرات الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بالبنك المركزي الصيني الأحد إن الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات في الآونة الأخيرة تساعد الاقتصاد الصيني على التحسن وإنه يتوقع تحسناً كبيراً للمؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني من العام.

وأبلغ تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، مؤتمراً صحفياً أن النظام المالي للبلاد مازال مستقراً، وأن هناك العديد من أدوات السياسة المتوافرة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش اقتصاد الصين في الربع الأول بسبب إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا.

من جانب آخر، دعا نائب محافظ بنك الشعب لتقوية تنسيق السياسات بين الدول في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية.

وقال لو، إن محافظ البنك يي قانغ تبادل وجهات النظر مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ومع صندوق النقد الدولي وهيئات أخرى.

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