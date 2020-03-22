شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: التعليم الرقمى أصبح حتميا وطرحنا مبادرات مع الوزارات المعنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات ومبادرات من أجل المساهمة في الظرف الاستثنائي الذي تشهده البلاد جاء تلك المبادرات بالتنسيق مع الجهات و الوزارات المشتركة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم و التعليم العالي بإتاحة كل المواقع التي تحددها الوزراتين مجانا للطلبة.

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وأضاف طلعت في تصريحات لبرنامج هذا الصباح الذي تقدمه الاعلامية اسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز ان التعليم الرقمي أصبح جزءا هاما خلال المرحلة الحالية، وهو امر ضروري وحتمي لتحقيق التطوير والتنمية، مشددا على أنه يجي ان تتضافر الجهود من أجل البدء فيه والتدريب والتأهيل والتكيف مع هذه الوسيلة الجديدة.

جدير بالذكر، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومقدمى خدمات الاتصالات في مصر؛ والتى شملت: إضافة 20 % سعات تحميل شهرية باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بالمجان بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وتوفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى للطلاب، بالاضافة الى توفير المنصات الرقمية المخصصة لهذا الغرض.