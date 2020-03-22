شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الأحد، إنه تم البدء بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتأمين المواطنين وموظفى البنك، اليوم الأحد، مع طرح شهادات الادخار بنسبة فائدة 15%، وتشمل أن يكون عدد العملاء بالفرع لن تزيد عن 50% من سعة مقاعد الانتظار فى كل فرع، على أن ينتظر باقى العملاء فى طابور خارج الفرع مراعين المسافات بينهم.

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيبدأ ربط الشهادات الجديدة ذات عائد 15%، عن طريق القنوات الإلكترونية، بحيث لو تقدم العميل بطلب إلى مركز الاتصال أو نموذج يتم استيفائه عند مكتب الاستقبال بأى فرع أو عن طريق تعليمات هاتفية لمسئول الحساب سيتم التعامل معها مركزيًا ولن يمكث العميل بالفرع مدة طويلة.

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وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى يوم الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.