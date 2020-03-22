شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لدعم الشركات الصغيرة بـ12 مليار ريال لمواجهة كورونا من بنك التنمية الاجتماعية السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمد بنك التنمية الاجتماعية السعودي مبادرة بقيمة 12 مليار ريال لدعم المنشآت الناشئة والصغيرة، في ظل الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد.

وتشمل المبادرة دعم 5 مسارات نوعية، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود تمكنهم من مواجهة هذا الوقت العصيب.

ومن خلال المبادرة زاد البنك من دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليارات ريال، يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتمت زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة ملياري ريال، يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية.

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وتضمنت المبادرة، التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة ملياري ريال، تقدم الدعم المالي إلى ألف منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.

وتم دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ ملياري ريال، ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في مناطق المملكة كافة.

وتم تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، خاصة الذين لم يتمكنوا من افتتاح مشاريعهم بعد، لتبلغ القيمة الاجمالية للأقساط المؤجلة ملياري ريال.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يوم السبت قبل الماضي عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.