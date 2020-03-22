شكرا لقرائتكم خبر عن أياتا: 7.2 مليار دولار تراجع بإيرادات شركات طيران الشرق الأوسط بسبب كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال تقرير "اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" أن إيرادات شركات الطيران في الشرق الأوسط تراجعت بشكل فعلي بنحو 7.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي حتى الـ11 من شهر مارس الحالي وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وتوقع التقرير أن يقضي فيروس كورونا على 347 ألف وظيفة لأشخاص يعملون في قطاع النقل الجوي بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، بحسب "العربية".

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وذكر التقرير أن أكثر من 16 ألف رحلة جوية تم إلغاؤها في منطقة الشرق الأوسط منذ أواخر يناير الماضي بسبب انتشار فيروس "كورونا" الذي دفع أغلب المسافرين إلى إلغاء الحجوزات والتراجع عن السفر إلى خارج بلدانهم.

وبصفة عامة تسبب فيروس "كورونا" بعاصفة من الخسائر الفعلية لكافة شركات الطيران في العالم مع انحسار الطلب على السفر وموجة إلغاء الحجوزات التي لم تقتصر على الرحلات السياحية وإنما امتدت إلى رحلات العمل أيضاً.

ورأت "آياتا" أن شركات الطيران العالمية تحتاج الى نحو 200 مليار دولار كحزمة إنقاذ من أجل تمكينها من تجاوز أزمة "كورونا".