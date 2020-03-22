شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أرامكو تضع خططاً للطوارئ لتقليل مخاطر كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ‏أكدت شركة أرامكو السعودية أن صحة وسلامة موظفيها ومرافقها وأعمالها هي أساس تقوم به حيث تواجه تحديًا استثنائيًا مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، وتراقب الوضع عن كثب كل يوم.

وقالت الشركة إنها قامت بتفعيل خطط وقائية مستمرة في كافة مناطق أعمالها، بالإضافة إلى خطط طوارئ مفصلة وخدمات دعم طبي رائدة وذلك لتقليل المخاطر وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة والحد من العدوى، بحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وأضافت: إن إنتاج الطاقة وإمدادها الموثوق به هو حجر الزاوية في شركتنا، والتزامنا مع عملائنا خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة، لذلك فقد وضعنا خططًا للطوارئ والوقاية ‏حتى نتمكن من الوفاء باحتياجات عملائنا حول العالم من منتجات الطاقة.

وأكدت الشركة أنها ستقوم ببذل كل ما بالإمكان لمواجهة خطر هذا الفيروس، حيث بادرت باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وستتجاوز الصعوبات التي قد تظهر أمامهم، بما يوافق سمعتهم وموثوقيتهم العاليتين.

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وقال الرئيس التنفيذي لدى الشركة أمين الناصر في وقت سابق، إنه سيحرص على الإبقاء على العمليات وقوة الأوضاع المالية على الرغم من تأثير فيروس كورونا.

وأكد الناصر أنه ليست هناك حاجة لرأسمال إضافي لمواصلة إنتاج 12 مليون برميل يوميا، قائلا: سنقوم بإنتاج النفط بالطاقة الإنتاجية القصوى، مشددا على أن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل أسعار شديدة الانخفاض للنفط ولأجل طويل.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس إن السوق سوف يشهد فائضا قياسيا بنحو 6 مليون برميل يوميا بحلول أبريل المقبل، بعد قرار السعودية زيادة الإنتاج لمستويات الذروة بعد انهيار تحالف أوبك بلس والدخول فى حرب أسعار مع روسيا.

ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط خلال الفترة الحالية لمستويات لم يشهدها العالم من قبل حتى إبان ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،الأمر الذي من المتوقع أن يسبب المزيد من اضطراب التوازن فى سوق النفط.