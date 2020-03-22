شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية تؤجل تحصيل الرسوم تحفيزاً للقطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مؤسسة الجمارك السعودية عن تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية من عملائها المستوردين لمدة 30 يومًا وذلك ابتداءً من 22 مارس 2020، وقد تزيد مدة التأجيل عن 30 يوماً للأنشطة الأكثر تأثرًا وتصل مدة هذه المبادرة إلى ثلاثة أشهر.

وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الجمارك أنه سيكون بوسع المستوردين الاستفادة من هذا الدعم من خلال تقديم ضمانات بنكية لحين سداد الرسوم المستحقة بعد 30 يومًا من عملية الفسح.

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ستوفر هذه المبادرة سيولة للشركات تُمكّنهم من الاستفادة من مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل، مضيفة أن هناك أكثر من (51) ألف شركة مستورِدة في بياناتها لعام 2019م يُمكن لها الاستفادة من هذا الدعم.

من جانبٍ آخر أوضحت الجمارك السعودية أن منافذها البرية والجوية والبحرية تواصل عملها وذلك بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات الواردة وضمان استمرارية تدفقها، الأمر الذي يُسهم في توفير جميع أنواع السلع للمستهلكين.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يوم السبت قبل الماضي عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.