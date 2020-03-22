شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 22 حتى 26 مارس الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من الأسماك، بنك الاستثمار، مجموعة السريع، طيبة، سامبا، الرياض، بالإضافة إلى توزيع أرباح شركة التموين.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية للأسماك، يوم الإثنين، مُقترح زيادة رأسمال الشركة بقيمة 298.9 مليون ريال؛ من 101.1 مليون ريال إلى 400 مليون ريال.

وتصوت عمومية البنك السعودي للاستثمار، يوم الإثنين، على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بأسهم الخزينة.

وتناقش الجمعية العمومية لمجموعة السريع التجارية الصناعية، يوم الثلاثاء، مُقترح زيادة رأس مال الشركة بقيمة 112.660 مليون ريال، من 65.5 مليون ريال إلى 178.160 مليون ريال، وذلك من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 11.266 مليون سهم عادي.

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وتناقش الجمعية العمومية لشركة طيبة للاستثمار القابضة، يوم الأربعاء، مُقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019 بقيمة 72.2 مليون ريال، بواقع 0.45 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 4.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وتناقش الجمعية العمومية لمجموعة سامبا المالية، يوم الأربعاء، مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019 بقيمة 1.394 مليار ريال، بواقع 70 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 7% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

وتصوت عمومية بنك الرياض، يوم الأربعاء المُقبل، على مُقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 55 هللة عن النصف الثاني من عام 2019، بما يعادل 5.5% من رأس المال.

وتبدأ شركة الخطوط السعودية للتموين، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019، بقيمة 114.8 مليون ريال، بما نسبته 14% من قيمة السهم الإسمية، وبواقع 1.4 ريال للسهم.