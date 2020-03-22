شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وسط محاولاته تعويض البعض من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بها، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.04% بما يعادل 116.52 نقطة، ولكن يظل المؤشر يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
أمام المؤشر فرصة جيدة لتحقيق المزيد من الارتفاعات الحذرة خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 5,959.69، ليستهدف مستوى المقاومة 6,779.43.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,959.69 ومستوى المقاومة 6,779.43.
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