شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يسجل مكاسب ضعيفة متتابعة – تحليل صباحي – 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.63% بما يعادل 0.12 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول، ويأتي صعود السهم وسط محاولاته المستمرة تعويض البعض من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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نحن نرجح المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 18.32، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 21.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.32 ومستوى المقاومة 20.00.