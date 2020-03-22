شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض البعض من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.11% بما يعادل 0.25 نقطة، ويصاحب السهم في هذا الارتفاع زيادة ملحوظ بأحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك السبيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره للدعم 8.24، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7.11.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.60.
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