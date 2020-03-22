شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يرتفع بتأثير دعم محوري – تحليل صباحي – 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي ارتفاع السهم نتيجة استناده لمستوى الدعم المحوري 50.86، ما أكسبه البعض من الزخم الإيجابي ليحاول بذلك تعويض خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، والتي نلاحظ عليها بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.35% بما يعادل 0.70 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع الحذر للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 50.86، ليستهدف مستوى المقاومة 57.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.86 ومستوى المقاومة 57.00.