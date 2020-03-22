شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يشهد ارتفاع احجام التداول – تحليل صباحي – 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم العربي الوطني (1080) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جيدة بلغت نسبتها 6.24% بما يعادل 1.02 نقطة، مصحوباً في هذا الصعود زيادة كبيرة في أحجام التداول، ليحاول السهم تعويض البعض من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع الحذر للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 15.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.01.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.90 ومستوى المقاومة 19.30.
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