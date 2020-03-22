شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يرتفع بعد تشبعه بعمليات البيع – تحليل صباحي – 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب هي الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 1.73% بما يعادل 0.18 نقطة، وذلك وسط محاولاته تعويض البعض ما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك ا لبسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 10.04 استعداداً لكسره. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.04 ومستوى المقاومة 11.50.

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