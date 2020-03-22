شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يمحو مكاسبه – تحليل صباحي – 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم كيان السعودية (2350) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 7.38، ارتد منه انخفاضاً ليمحو كل مكاسبه ويغلق على عدم تغيير، ويأتي هذا الإغلاق كمحاولة لم تنجح للسهم لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وذلك أمام الضغط السلبي المتواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل.
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.18، ليستهدف مستوى الدعم 6.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.00 ومستوى المقاومة 8.18.
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