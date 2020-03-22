شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأهلي (1180) في آخر جلساته، وسط محاولاته تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بها، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول، محققاً مكاسب هي الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 2.92% بما يعادل 0.95 نقطة، ولكن يظل الاتجاه المسيطر هو الاتجاه الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا فأمام السهم فرصة جيدة لتحقيق المزيد من الارتفاعات التصحيحية بتداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 30.50، ليستهدف مستوى المقاومة 38.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.50 ومستوى المقاومة 36.45.