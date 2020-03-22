شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأهلي (1180) في آخر جلساته، وسط محاولاته تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بها، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول، محققاً مكاسب هي الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 2.92% بما يعادل 0.95 نقطة، ولكن يظل الاتجاه المسيطر هو الاتجاه الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا فأمام السهم فرصة جيدة لتحقيق المزيد من الارتفاعات التصحيحية بتداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 30.50، ليستهدف مستوى المقاومة 38.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.50 ومستوى المقاومة 36.45.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 22-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.