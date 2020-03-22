سيرا يسجل مكاسبه الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 22-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، محققاً مكاسب حذرة هي الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 6.07% بما يعادل 0.80 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 12.12، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 16.20.
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