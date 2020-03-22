شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يرتفع بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل صباحي – 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سابك (2010) في آخر جلساته، وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.90% بما يعادل 2.50 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك ارتفاع محدود بأحجام التداول.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 73.80، ليستهدف مستوى الدعم 61.90 من جديد استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 61.90 ومستوى المقاومة 73.80.
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