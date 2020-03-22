شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط ارتفاع كبير بأحجام التداول، هبط سهم العبد اللطيف (2340) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.63% بما يعادل -0.33 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.30، ليستهدف مستوى الدعم 8.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.20 ومستوى المقاومة 9.30.
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