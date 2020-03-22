شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم ومحافظات الوجه القبلي يسجلان أقل معدلات "بطالة " فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات رسمية تطور ارتفاع وانخفاض معدلات البطالة في مصر لعام 2018، أن معدلات البطالة بين الشباب سجلت أدنى معدلاتها في محافظة الفيوم وبلغت 9.1%، كما بلغت حوالي 15% أو أقل في معظم محافظات الوجه القبلي وهي "محافظة المنيا 15%، محافظة سوهاج 14.3%، محافظة قنا 14.2%، محافظة بني سويف 13.3%".

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات البطالة بين الشباب الذكور بلغت أقل معدلاتها في الفئة العمرية "15-29"، في محافظة قنا وكانت 6.8%، يليها محافظة الفيوم وسجلت نحو 7.2%، ثم محافظة المنيا 8.4%، ومحافظة الأقصر وبلغت 8.9%، ثم محافظة بني سويف بنسبة 9.7%، ومحافظة سوهاج 10.4%.

وبالنسبة للإناث فقد سجلت محافظة دمياط أعلى معدلات البطالة في الفئة العمرية "15-29"، وبلغت النسبة فيها نحو 84.4%، يليها محافظة البحر الأحمر وبلغت 77.2%، ثم محافظة أسوان وبلغت النسبة 71.5%، ومحافظات "السويس، الدقهلية، الأقصر" حوالي 63%، من إجمالي محافظات الجمهورية"

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وفي المقابل سجلت محافظتي الفيوم وكفر الشيخ أقل معدلات بطالة بين الإناث وبلغت 2. 20%، 21.9%.

وسجل معدل البطالة انخفاضا ليصل إلى 8% من إجمالى قوة العمل فى الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بنسبة 8.9% فى الربع الرابع من العام السابق له 2018، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشارت وزارة التخطيط إلى عددٍ من النتائج الإيجابية التى تم تحقيقها خلال الربع الرابع من العام 2019 مشيرة إلى ارتفاع حجم قوة العمل إلى نحو 28,9 مليون فرد مقارنة بما يمثل 28,4 مليون فرد للربع المقارن لعام 2018، وبنسبة زيادة بلغت 1.9%، كما ارتفعت معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات وبما يمثل 12 ربع لتسجل نحو 43.1% من إجمالى قوة العمل مع زيادة مساهمة الإناث إلى 16.4% مقابل 15.1%، لتبلغ نسبة الذكور من هذا المعدل 68.1 %.