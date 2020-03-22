شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات المؤشر خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى4902 نقطة، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يشير الى إمكانية مواصلة المؤشر للوصول لمستوى المقاومة5800 نقطة كمستوى اول،شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 4500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4,625 وبين مستوى المقاومة هو 5,404 نقطة