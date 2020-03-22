شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق الخميس منخفضا -تحليل صباحي- 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 8576 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما سجل المؤشر ارتفاعا بلغ 8752 نقطة خلال الجلسة، مقتربا بذلك من مستوى لمقاومة الحالي عند 8800 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 8000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 8800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,428 وبين مستوى المقاومة هو 8,901 نقطة