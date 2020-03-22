شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مينا العقارية (MENA) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 24 فلس، بالرغم من انه استهل تداولات الجلسة منخفضا عند مستوى 22٫60 فلس، وبالتزامن مع تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع حركة تصحيحية لأعلى للوصول لمستوى المقاومة 31 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 21 فلس٫

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.1 بينما مستوى المقاومة هو 24.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد