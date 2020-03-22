شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 240 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارةايجابية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع والوصول لمستوى المقاومة 280 فلس كمستوى أول ثم 320 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 200 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 230.0 بينما مستوى المقاومة هو 260.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد