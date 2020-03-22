شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (CGC) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 162 فلس، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 150 فلس، والذي يشكل مستوى الدعم الحالي، وهو ما دفع السهم لأعلى ليكون نموذج " piercing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يرتد السهم لأعلى للوصول لمستوى المقاومة200 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 150 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 154.0 بينما مستوى المقاومة هو 166.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد