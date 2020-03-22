شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صكوك القابضة (SOKOUK) يكون نموذج إيجابي -تحليل صباحي- 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى مرة أخرى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 25٫40 ريال، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 24 فلس، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأعلى مرة أخرى للوصول لمستوى المقاومة 29 فلس كمستوى أول في الأجل القصير، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 24 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 24.7 بينما مستوى المقاومة هو 25.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد