شكرا لقرائتكم خبر عن وربة كبيتل (WARBACAP) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 46٫10 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما استهل السهم تداولات الخميس عند مستوى 55 فلس،والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع إمكانية وصول لمستوى الدعم 40 فلس كمستوى أول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.1 بينما مستوى المقاومة هو 52.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط