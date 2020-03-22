شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في قناة هابطة قصيرة الأجل، حيث أنهى تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 19٫90 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 21 فلس، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لأسفل مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم النفسي عند 15 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 21٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.3 بينما مستوى المقاومة هو 20 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط