شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية للإستثمار البترولي (GPI)يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 12٫80 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 14 فلس، مما يعد إشارة سلبية، كما يتداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم التالي عند 10 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 14٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.5 بينما مستوى المقاومة هو 13.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط