شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسيكو للصناعات (ACICO)يحلق لاعلى -تحليل صباحي- 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 104 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعد إشارة ايجابية، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 115 فلس كمستوى أول ثم 125 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 94 فلس٫
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 99.0 بينما مستوى المقاومة هو 108.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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