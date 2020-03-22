شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه وان كان منخفضا بشكل طفيف نهايةتداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫631 ريال،مقتربا من خط "Tenkan Sen” وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud” والذي يشكل مقاومة نتوقع قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0٫58 ريال كمستوى أول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0٫65 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.62 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.64 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط