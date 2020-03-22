شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 22-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع وتراجع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 3٫481 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 3٫60 ريال، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 3 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫8 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.35 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.61 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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