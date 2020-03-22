شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهلة سداد «الضرائب» للمنشآت والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إطلاقها عدة مبادرات تهدف لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص؛ وذلك مواكبة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المحتملة على القطاع الخاص؛ تنفيذا للأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص، حيال تداعيات انتشار فيروس كورونا والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره. وأعلنت هيئة الزكاة والدخل عن تسهيلات متعددة للمكلفين من خلال العديد من المبادرات، التي من شأنها تسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية، تتضمن الآتي:

الأولى: تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، حيث تصبح على النحو التالي:

- المنشآت التي تقدم إقرارات شهرية (تقديم تأجيل الإقرار والسداد عن شهر فبراير 2020م إلى 30 يونيو 2020م. وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر مارس 2020م إلى 31 يوليو 2020م، وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر أبريل 2020م، إلى 31 أغسطس 2020م، وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر مايو 2020م، إلى 30 سبتمبر 2020م).

- المنشآت التي تقدم إقرارات ربع سنوية (تأجيل تقديم الإقرار والسداد عن فترة الربع الأول لعام 2020م، بحيث يكون تاريخ الاستحقاق الجديد 31 يوليو 2020م).

الثانية: تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد للمنشآت المسجلة في ضريبة السلع الانتقائية للفترة الثانية عن شهري مارس وأبريل 2020م، ليصبح موعد الاستحقاق الجديد 15 أغسطس 2020م.

الثالثة: إتاحة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن الاستيرادات المفرج عنها من الجمارك والمرتبطة بنشاطهم الاقتصادي، من تاريخ إعلان المبادرات وحتى تاريخ 30-6-2020م، على أن يتم الإقرار عن الضريبة المؤجلة من خلال الإقرار الضريبي الخاص بنفس الفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ الاستيراد.

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الرابعة: السماح بتأجيل سداد الضريبة الانتقائية المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة السلع الانتقائية، وذلك عن الاستيرادات المفرج عنها من الجمارك من تاريخ إعلان المبادرات حتى 30 يونيو 2020م، ويتم الإفراج عن السلع الانتقائية المستوردة وفقا للقواعد المعمول بها لدى الجمارك وبدون تقديم أية ضمانات، على أن يتم سداد الضريبة الانتقائية المؤجلة للهيئة من خلال إقرار -أو إقرارات- مؤقتة تقدم للهيئة وفق تواريخ محددة، كما يلي:

الضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم من تاريخ تنفيذ التأجيل وحتى نهاية شهر مارس يتم تقديم إقرار عنها قبل نهاية شهر يونيو، والضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم خلال شهر أبريل يتم الإقرار عنها قبل نهاية شهر يوليو، والضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم خلال شهر مايو يتم الإقرار عنها قبل نهاية شهر أغسطس، وأخيرا الضريبة المستحقة عن الاستيرادات التي تتم خلال شهر يونيو يتم الإقرار عنها قبل نهاية شهر سبتمبر.

الخامسة: تمديد فترة تقديم إقرارات الزكاة وإقرارات ضريبة الدخل المستحقة عن السنة المالية المنتهية في عام 2019م - 1441هـ لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لجميع الإقرارات التي يقع تاريخ استحقاق تقديمها وسدادها من تاريخ إعلان المبادرات، حتى 30 يونيو 2020م

السادسة: تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع عن الأشهر الثلاثة واجبة التقديم خلال فترة التأجيل (مارس، أبريل، مايو)، ليصبح تاريخ الاستحقاق الجديد عن فترة شهر مارس هو 10 يوليو 2020م، وتاريخ الاستحقاق الجديد عن فترة شهر أبريل هو 10 أغسطس 2020م، وتاريخ الاستحقاق الجديد عن فترة شهر مايو هو 10 سبتمبر 2020م. السابعة: تعليق فرض غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامات تعديل الإقرارات وغرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص من تاريخ إعلان المبادرات، حتى 30 يونيو 2020م.

الثامنة: منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات عام 2019م، مع التوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتعجيل دفع طلبات الاسترداد إلى المكلفين المتقدمين بطلبات استرداد وفقا للأنظمة المختلفة، وذلك حتى 30 يونيو 2020م.

التاسعة: تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال من تاريخ إعلان المبادرات حتى 30 يونيو 2020م. وكذلك رفع الإيقافات والحجز على الأموال عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم قبل تاريخ إعلان المبادرات.