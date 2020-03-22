شكرا لقرائتكم خبر عن «H5N6» فصل جديد في قصة حرب الأوبئة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الأوبئة تتكالب على العالم

«H5N6».. قنبلة فيروسية جديدة تنطلق من الفلبين

إنفلونزا الطيور يعود للسطح وإعدام إجباري للمصابين

إصابة 15 ألف طائر في مزرعة واحدة والإفرازات تنقل المرض للإنسان

12 ألف طائر سمان لقوا حتفهم ومخاوف من تكرار مأساة 2017

الأوبئة تهدد الحيوانات والبشر و«العدوى تحت السيطرة»

لم يكد العالم يفيق من صدمة الانتشار المروع لفيروس كوفيد 19 أو كورونا المستجد، الذي انتشر من الصين، حتى بدأت بوادر أزمة جديدة في الظهور على السطح، ولكن هذه المرة من الفلبين، حيث عاد فيروس إنفلونزا الطيور من سلالة H5N6 مرة أخرى على السطح، ليهدد الثروة الداجنة والمزارع الشخصية والعامة، بعد أن تسبب في وفاة 12 ألف طائر سمان من أصل 15000 طائر، مع ظهور العينات الإيجابية للفيروس في عدد من الطيور الأخرى.

ويؤكد العلماء والباحثون أن الفيروس قابل للانتقال للإنسان، وذلك عبر التعامل المباشر مع فضلات الطيور المصابة، والتي تتركز بشكل رئيس في أماكن تربيتها أو بيعها، لافتين إلى أن العودة الصادمة للفيروس في عام 2020 تعيد للأذهان أخبار انتشاره المخيف، التي تصدرت عناوين الأخبار خلال عام 2017، متسببة في عدد كبير من الإصابات وقليل من الوفيات حول العالم.

من جانبها، وخلال تركيزها على مستجدات فيروس كورونا تحاول منظمة الصحة العالمية محاربة H5N6 بكافة السبل، من أجل وضعه تحت السيطرة ومنع انتشاره على المستوى العالمي مثلما حدث قبل 3 أعوام.

بؤرة من الفلبين

وأفادت شبكة سي إن إن CNN الأمريكية، برصد تفش كبير لفيروس إنفلونزا الطيور في الفلبين، إذ أعلن وزير الزراعة الفلبيني، ويليام دار William Dar، أن فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 قد ظهر من جديد في الفلبين بعد أكثر من عامين من ظهوره حيث ظهرت سلالة مماثلة للتي أصابت الدواجن في البلاد وقتها.

وقال للشبكة الأمريكية واسعة الانتشار، إنه تم اكتشاف إنفلونزا الطيور المستجد في مزرعة للسمان في مدينة خاين بنويفا ايسيجا، كما أضاف أن اختبار إنفلونزا الطيور تم إجراؤه في 13 مارس الجاري بعد وفاة 1500 بشكل طبيعي من أصل 15000 طائر في مزرعة في بارانجاي أولانين- بيتاك، مضيفًا أن عينات من 30 طائرًا حيًا من المزرعة المذكورة كانت إيجابية للمرض.

وقال إنه في يوم 14 مارس تم دفن إجمالى حوالى 12 ألف طائر من السمان في المزرعة المذكورة حيث «تم دفنها جراحيا».

وأوضح أنهم ينفذون «بروتوكول 1: 7» للسيطرة على انتشار إنفلونزا الطيور واحتوائه، وهذا يعني أنه سيتم التخلص من طيور السمان فقط من المزرعة المصابة، وستكون تلك المزرعة هي الوحيدة التي «ستطرح جراحيا».

وقال دار إن طيور السمان المصابة قد تنقل المرض إلى البشر من خلال الإفرازات، كما أضاف أنه رغم ذلك لا يوجد سجل لانتقال إنفلونزا الطيور بين البشر في الفلبين عندما أصابت نفس السلالة بامبانجا ونويفا إسيجا في 2017.

وحسب الشبكة الأمريكية قال دار، إن صندوق الاستجابة السريعة التابع لوزارة الزراعة سيستخدم لمكافحة انتشار إنفلونزا الطيور.

على الجانب الآخر، قالت منظمة الصحة العالمية إنها لم تتلق تقارير عن حالات إصابة جديدة بفيروس H5N6 في الفترة بين 31 يناير و6 فبراير 2020. وفي تحديث 7 فبراير، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه خلال الأعوام الماضية كان هناك ما مجموعه 24 حالة مؤكدة مختبريا من الإصابة البشرية بفيروس H5N6، بما في ذلك تم الإبلاغ عن 7 حالات من الصين منذ عام 2014.

وأضاف تقرير منظمة الصحة العالمية أنه «في كل مرة تنتشر فيها فيروسات إنفلونزا الطيور، يكون هناك خطر الإصابة المتفرقة، أو بين مجموعات صغيرة من الحالات البشرية بسبب التعرض للدواجن المصابة أو البيئات الملوثة».

حجر للحيوانات

وفي إطار متصل، قالت نيو سترايتس تايمز، إنه سيتم إجراء مراقبة حول نصف قطر كيلومتر واحد و7 كيلومترات حول المزرعة الفلبينية، التي تعد البؤرة الجديدة للمرض على الفور لضمان عدم تقدم المرض خارج المحيط المذكور.

وأضافت أنه تم إنشاء نقاط تفتيش للحجر الحيواني لتقييد حركة جميع الطيور الداجنة الحية من وإلى منطقة الحجر الصحي.

ونقلت عن وزير الصحة الفلبيني قوله: «نود التأكيد على أن هذه حالة واحدة تؤثر على مزرعة سمان واحدة فقط».

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وأوضح دار أن وزارته والحكومة المحلية يجرون معا تحقيقا وتتبع الاتصال لتحديد مصدر العدوى الأصلي.

ولضمان الإمداد المحلي الثابت للدواجن، قال إنه سيتم السماح بنقل الكتاكيت وبيض التفريخ ولحوم الدجاج التي يبلغ عمرها يوما واحدا فقط شريطة أن تكون المزارع المصدرة قد أثبتت أنها سلبية لإنفلونزا الطيور.

وفي نفس الصدد، قالت الدكتورة أرلين فيتاياكو Arlene Vytiaco، المتحدثة الفنية عن إنفلونزا الطيور في قسم الزراعة بالفلبين، إنه في حين أن هناك إمكانية للانتقال إلى البشر من خلال الإفراز، فإن «الفرص ضئيلة للغاية».

وأضافت: «هناك أيضا معدل وفيات صفري بين البشر بالفيروس في الفلبين».

تحت السيطرة

وتحت عنوان «الوضع تحت السيطرة»، قال موقع وورلد أوف باز العالمي، إنه على الرغم من الخسائر الفادحة التي خلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على العالم، يبدو أن مصائب المخاطر الفيروسية لا تأتي فرادى أو بشكل نادر كما كنا نعتقد، حيث اكتشفت الفلبين وجود تفش لإنفلونزا الطيور في مقاطعة نويفا إسيجا، في تكالب واضح من الفيروسات على العالم.

وأضاف: «تسبب تفشي إنفلونزا الطيور، الذي قيل إنه نشأ من النوع الفرعي لـ H5N6 شديد العدوى، في نشر الذعر بين المزارعين ومربي الطيور في الفلبين، حيث يشكل تهديدا واضحا وكبيرا على مصادر دخلهم وأمنهم الشخصي».

واستطرد، أنه من المهم ملاحظة أن تفشي إنفلونزا الطيور هذا لم يؤثر حتى الآن إلا على مزرعة واحدة من طيور السمان، وأن فرص انتقالها إلى البشر عن طريق الإفرازات ضئيلة للغاية. ويذكر أن معدل وفيات هذه السلالة بين البشر هو صفر % حتى الآن.

وقال دار إن وزارته والحكومة المحلية يجرون بشكل مشترك عمليات تتبع الاتصال لتحديد مصدر العدوى نفسها.

واختتم معلق الموقع مطالبا جمهور القراء بالهدوء بقوله: «مع ذلك، كونوا مطمئنين أن كل شيء تحت السيطرة، حيث ذكر وزير الزراعة في الفلبين أنه تم تدمير ودفن 12000 سمان إضافي لمنع المزيد من الإصابات. وعلى الرغم مما يحدث، لا داعي للذعر، لأن السلطات المختصة تضع بالفعل كل شيء تحت سيطرة مشددة».

انتشار محدود

وفي إطار متصل، أشار موقع سي دي إن CDN الفلبيني، الناطق باللغة الإنجليزية، إلى تأكيد المكتب البيطري في مقاطعة سيبو الفلبينية على أن المنطقة لا تزال خالية من إنفلونزا الطيور على الرغم من عودة ظهور المرض الفيروسي في مدينة نويفا إسيجا.

وقالت الدكتورة ماري روز فينسوي Mary Rose Vincoy، طبيبة بيطرية إقليمية، إنها واصلت تكثيف الرقابة على الحدود للتأكد من أن سلالة H5N6 المسببة لإنفلونزا الطيور لا يمكنها اختراق صناعة الدواجن في المقاطعة.

وقالت: «هناك مراقبة صارمة للطيور المهاجرة والدواجن وسط تفشي إنفلونزا الطيور».

وأضافت في مؤتمر صحفي: «خلال تفشي إنفلونزا الطيور في عام 2017، تم إنقاذ سيبو، ومع الإجراءات التي تتخذها حدود السلطات، نأمل في حدوث نفس الشيء والتصدي لانتشار المرض».

وأوضحت فينسوي أنهم حددوا جزيرة بانتايان في شمال سيبو كمنطقة عالية الخطورة لإنفلونزا الطيور، بالنظر إلى كثافة صناعة الدواجن هناك.

واستطردت: «لقد قمنا بالفعل بفرض الرقابة في وقت مبكر من شهر يناير وهناك إجراءات مشددة من وحدات الحكم المحلي الأخرى في مقاطعة سيبو، حيث حددنا مناطق الخطر، للحفاظ على سلامة الثروة الداجنة التي تزرعها معظم طبقاتنا».

ودعت فينسوي أصحاب مزارع الدواجن إلى التعاون معهم والإبلاغ على الفور عما إذا كان هناك نفوق غير عادي بين مواشيهم، خشية انتشار الفيروس إلى باقي مناطق البلاد.

وأضافت فينسوي: «على أصحاب مزارع الدواجن التواصل مع المكتب البيطري حتى نتمكن من التحقق، ويمكننا أيضا طلب مساعدة وحدات الحكومة المحلية لمساعدتنا في عمليات المراقبة».

وحتى الآن تسبب H5N6 بالفعل في وفاة 3000 سمان في مزرعة بمنطقة خاين، وفقًا لتقرير لموقع إنكويرر دوت نت Inquirer.net، كما تم إعدام 12 ألف طائر سمان في نفس المزرعة لاحتواء انتشار الفيروس حسبما أسلفنا الذكر.

ومع ذلك، فإن مخاطر إنفلونزا الطيور ليست جديدة على خاين التي ضربتها أيضًا إنفلونزا H5N6 في عام 2017.

ووفقًا لفينسوي، يعتبر فيروس H5N6 سلالة عالية الانتشار من فيروس إنفلونزا الطيور لأنه حيواني الطبيعة، وهذا يعني أن المرض قد ينتقل من الطيور إلى البشر بسرعة.