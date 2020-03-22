الاقتصاد

بنك الرياض يعلن عن قائمة فروعه العاملة خلال الفترة القادمة

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دعماً للجهود المبذولة والإجراءات الصحية المتخذة في المملكة لمكافحة انتشار فايروس كورونا الجديد، وكإجراء احترازي للوقاية منه، أعلن بنك الرياض عن مواصلة تقديم خدماته لعملائه من خلال (40) فرعا بمختلف المناطق الرئيسية بالمملكة مخصصة لتقديم الخدمات الضرورية غير المتاح تقديمها عبر القنوات الرقمية.

وذلك خلال الفترة القادمة ابتداء من يوم الإثنين 21/‏07/‏1441هـ الموافق 16/‏03/‏2020م وحتى إشعار آخر، ولمعرفة المزيد دعا بنك الرياض عملاءه إلى زيارة موقع البنك (www.riyadbank.com) أو الاتصال على هاتف الرياض (920002470).

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها بنك الرياض حفاظاً على سلامة وصحة منسوبيه وعملائه، تطبيق نظام ساعة الدوام المرن ونظام العمل عن بُعد لإدارات البنك الرئيسة، كما أطلق حملة توعوية يهدف من خلالها إلى توعية الموظفين والعملاء عن الفيروس وطرق الوقاية منه، وتشجيع عملائه على استخدام القنوات الرقمية للبنك، والتي تتيح لهم إجراء كافة عملياتهم المالية على مدار الساعة من خلال أحدث الوسائل وأكثرها أماناً.

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