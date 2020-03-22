«الكونجرس» يفشل في إقرار خطة التريليوني دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخفق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في التفاهم على خطة مساعدة بقيمة تريليوني دولار أطلق عليها البعض اصطلاحاً خطة «مارشال كورونا»، وتهدف إلى الحد من التأثير الاقتصادي لفيروس «كورونا» المستجد الذي أودى بحياة 205 أشخاص في الولايات المتحدة، بينما يمارس أعضاء الكونجرس ضغوطاً؛ لتحرك أسرع في هذا الشأن.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو أمس السبت إن حزمة التحفيز التي يبحثها مجلس الشيوخ ربما تتجاوز قيمتها تريليوني دولار، وقال كادلو للصحفيين :الحزمة تمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يصل إلى ما يزيد على تريليوني دولار، قال كادلو هذا صحيح، وأضاف قبل بدء جلسة مجلس الشيوخ بهذا الشأن هذه مشكلة ستستغرق أسابيع وشهورا وليس سنوات.وكان الأعضاء الجمهوريون في المجلس يأملون في اتفاق سريع مع الديمقراطيين قبل، مساء أول أمس الجمعة؛ من أجل عرض القانون، للتصويت عليه في مجلس الشيوخ اعتباراً من يوم غد الاثنين، وقبل التصويت عليه في مجلس الشيوخ، يعرض النص على النواب ثم يحال على الرئيس دونالد ترامب؛ لتوقيعه.

وكان الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل صرّح في بداية المفاوضات «طلبت من فريقي الحزبين التوصل إلى اتفاق».

وتشمل إجراءات الإنعاش التي قدمها، الخميس الماضي، مساعدات مباشرة للأمريكيين يمكن أن تصل إلى 1200 دولار للبالغ، و300 مليار دولار للشركات الصغيرة، و208 مليارات للشركات الجوية وقطاعات أخرى؛ لكن الخطة لم تثر حماس الديمقراطيين، الذين كافحوا من أجل حماية أفضل للموظفين، ومساعدات مالية أكبر للعائلات.

وحضر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين المفاوضات، الجمعة؛ لكن لم يشارك أعضاء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ما يمكن أن يؤدي إلى جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل.

وعبّرت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي التي شاركت في جزء من المفاوضات عبر الهاتف، عن أسفها لأن عرض ماكونيل «يضع الشركات قبل الموظفين».

واتفق أعضاء مجلس الشيوخ على مواصلة المفاوضات، وإذا تم التوصل إلى اتفاق ؛ يمكن أن يجري تصويت إجرائي أولي اليوم الأحد.(أ.ف.ب)