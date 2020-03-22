شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك ترفع حد سحب النقد من الصرافات لتقليل زيارات الفروع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
بادر عدد من البنوك إلى رفع الحد الأقصى للسحب من أجهزة الصراف الآلي في إطار جهود مساعدة العملاء على الحصول على السيولة اللازمة من دون التوجه إلى أفرع البنوك، في ظل التوجيهات بأهمية التباعد الاجتماعي في هذه المرحلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأخطر عدد من البنوك العاملة في الإمارات العملاء عبر رسائل نصية وبالبريد الإلكتروني، أمس السبت، عن رفع الحد الأقصى للسحب ببطاقة الصراف الآلي من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم، فيما تم رفع حد السحب على بطاقات الأولوية من 20 ألفاً إلى 25 ألفاً.
وكررت البنوك توصياتها للعملاء بعدم التوجه إلى الأفرع إلا للضرورة القصوى، واعتماد الخدمات المصرفية الرقمية المتوفرة على مدار الساعة والتي تغطي جميع الخدمات الأساسية من دفع فواتير والتحويلات الفورية المحلية والدولية، إضافة إلى طلب تيسير الراتب المقدم وتفعيل وإيقاف البطاقات.
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