مفتشات جمارك أبوظبي يُنجزن 6432 معاملة خلال يناير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت مفتشات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 6 آلاف و432 معاملة جمركية خلال يناير من العام الجاري، بمعدل سنوي يبلغ نحو 80 ألف معاملة، إضافة إلى العديد من الضبطيات، ما يؤكد قدرة المرأة الإماراتية إلى جانب أخيها الرجل، على المساهمة في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره من خلال فحص ومراقبة البضائع وتيسير حركة التجارة.

ويمتلك العنصر النسائي في «جمارك أبوظبي» صفات استثنائية تتمثل في القدرة على تحليل لغة الجسد، وقوة الملاحظة والتدقيق، ما جعل المرأة الإماراتية ركناً أساسياً في عمليات التفتيش الجمركي في الإمارة.

وأكد راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ل«وام»، حرص جمارك أبوظبي على توفير أحدث التقنيات والبرامج النوعية المبتكرة لإعداد وتأهيل وتطوير مهارات موظفي جمارك أبوظبي، لا سيما المفتشين منهم من خلال التدريب المستمر على تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وآلية التفتيش الجمركي.

ولفت المنصوري إلى أن الكفاءات النسائية من المفتشات الجمركيات يلعبن دوراً مهماً في هذا المجال، مشيراً إلى تخريج 50 عنصراً من مفتشي الجمارك خلال العام الماضي، مزودين بأحدث التقنيات ووسائل التفتيش المتبعة عالمياً، منهم 20 مفتشة جمركية، وهو ما يؤكد مساهمة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات.