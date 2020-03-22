«تعاونية الشارقة» للمتسوقين: تحلوا بالمسؤولية ولا داعي للقلق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

دعت جمعية الشارقة التعاونية، المستهلكين وأفراد الجمهور، للتحلي بالمسؤولية عند التسوق، ومراعاة احتياجات الآخرين، وشراء متطلباتهم فقط، مؤكدة توفر جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية بكميات تكفي الجميع.

وحثت جمعية الشارقة التعاونية، المستهلكين وأفراد الجمهور، على التحلي بالمسؤولية عند التسوق، ومراعاة احتياجات الآخرين، وشراء متطلباتهم فقط، من دون تكديس البضائع في البيوت لعدم إتلافها في وقت لاحق، مؤكدة توفر جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية بكميات تكفي الجميع.

ونوهت الجمعية، بأنه لا داعي مطلقاً إلى تهافت المستهلكين للمبالغة في شراء الاحتياجات الضرورية، وتكديس المواد الغذائية في منازلهم، في ظل الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وإجراءاتها الاحترازية للوقاية، إلى جانب حرص منافذ البيع على تأمين المواد الغذائية كافة بشكل مستمر، مؤكدة أن دولة الإمارات، تتمتع بمخزون غذائي استراتيجي من السلع الرئيسية، يلبي كافة احتياجات المواطن والمقيم.