شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعد ميزانية تكميلية بقيمة 150 مليار يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إن الحكومة تعكف على وضع ميزانية تكميلية بقيمة 150 مليار يورو في إطار حزمة تمويل أكبر لمواجهة الضرر الاقتصادي لتفشي كورونا. وأضاف: «150 مليارا مبلغ كبير لكنه يعطينا المرونة التي نحتاج إليها، نمهد الطريق أمام مختلف المؤسسات لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار في شركاتنا». (رويترز)

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