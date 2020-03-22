شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد19».. ومعركة تذاكر الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نواه سميث *

لفت انتباه الرئيس التنفيذي لشركة «دلتا ايرلاينز» إيد باستيان، شريط فيديو لرجل ينبه سيدة مستلقية على مقعد أمامه في الطائرة بالنقر على ظهر المقعد. لكن باستيان زاد الأمور سوءاً، عندما علق عليه بالطلب من المسافرين أن يكونوا مهذبين وأن يستأذنوا الركاب الذين خلفهم قبل الضغط على زر تهيئة المقعد للاستلقاء. فقد أثار تعليقه غضب الكثيرين ممن شهدوا تقلص حجم مقاعد الطائرات خلال السنوات الأخيرة، حيث تحاول شركات الطيران زيادة هوامش الربح عن طريق رصّ المزيد من الركاب على طائراتها.

ويتساءل المراقبون عما يجبر المسافرين جواً على الدخول في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، تزيد من تكديس الأرباح في خزائن الشركات التي تكسب مليارات الدولارات سنوياً. وينحي الكثير من الناس باللائمة على النظام الرأسمالي نفسه.

ويميل المدافعون عن شركات الطيران إلى القول إن الشركات توفر للمسافرين ما يحبون؛ ومن ذلك قولهم إن المقاعد الأصغر حجماً هي من اختيار العملاء أنفسهم لأنهم يفضلون تذاكر الطيران الأقل سعراً. من الصعب معرفة كيف تغيرت أسعار تذاكر الطيران بمرور الوقت، لأن أسعار التذاكر لاتكشف كل تفاصيل الخدمات والمزايا التي تخول التذكرة حاملها الحصول عليها.

ومع ذلك هناك من المسافرين من يبحث عن العيوب في نظام السفر الجوي الحالي. ويقولون إنه في حال رغبتك ترقية المقعد قد لا تعثر على هذا الخيار لدى الشركة التي حجزت على طائرتها ما يعني أنك ستضطر إما إلى تغيير الشركة أو إلغاء السفر.

وكما هو الحال دائماً عند مناقشة أوجه القصور في النظام الرأسمالي، من المهم التفكير في البديل. في هذه الحالة، قد يعني هذا تأميم شركات الطيران وهذه فكرة ليست مجنونة كما قد يظن لأول وهلة، فأفضل شركات الطيران لعام 2019 ومنها السنغافورية، تملكها الدولة.

وشهدت الدول المتقدمة مؤخراً موجات تسابق نحو الخصخصة، حيث تمت خصخصة معظم شركات الطيران الأوروبية، التي كانت تملكها الحكومات الوطنية؛ وتمت خصخصة الخطوط الجوية الكورية في عام 1969 والخطوط الجوية اليابانية في عام 1987.

قد يجادل أنصار التأميم أنه عندما لا يكون تحقيق الأرباح في مقدمة أهداف الشركات، يمكن أن تخفض شركات الطيران أسعار التذاكر أو تزيد من المساحة المخصصة للركاب بينما تكون الأسعار ثابتة. وقد أسفرت موجة صفقات الاندماج في شركات الطيران إلى زيادة ربحية القطاع منذ عام 2005، وقد تؤدي الملكية المشتركة أيضاً إلى الحد من المنافسة. لكن شركات الطيران الأمريكية كانت تعمل على حافة الإفلاس قبل موجة الاندماج. وهوامش أرباحها حالياً في المستوى الاعتيادي لأرباح الشركات الأمريكية عموماً. لذلك ليس هناك هامش مناورة لتخفيض التذاكر أكثر من 20 دولاراً.

وفي ظل محدودية المناورة فيما يتعلق براحة الركاب وأسعار التذاكر، يجب على شركات الطيران محاولة تحسين تجربة الطيران بجعلها أكثر مساواة. وهكذا يطلع فقراء المسافرين على سلوكيات أغنيائهم في مقاعد موحدة دون أن تثير الرحلة فضولهم أو حفيظتهم سواء لجهة المزايا التفضيلية أو للانتقادات التي توجه لهم.

* بلومبيرج