«موانئ دبي»: ضمان استمرارية الأعمال في جبل علي و«جافزا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

أكد محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات والرئيس التنفيذي ل«جافزا»، أن المنطقة الحرة لجبل علي مواصلة الجهود المبذولة لتسهيل كافة الأعمال التجارية والتشغيلية الخاصة بالعملاء بشكل منتظم، واستمرار العمل بشكل طبيعي في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، حيث ستبقى الفرق الميدانية متأهبة وجاهزة لتقديم المساعدة على مدار الساعة.

تأجيل الفعاليات

وقال المعلم: «تم تأجيل جميع الفعاليات والأنشطة التي يجتمع فيها الحشود، حتى في غرف الاجتماعات المغلقة، وتم حصر تقديم وجبات الطعام في ردهة المطاعم على خدمات التوصيل والطلبات الجاهزة».

وأضاف الرئيس التنفيذي في رسالة داخلية موجهة لعملاء وموظفي «ميناء جبل علي» و«جافزا»: «في ظل الأوضاع الراهنة التي تمسنا جميعاً، ونظراً لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، فقد اتخذت موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات، سلسلة شاملة من الإجراءات التي تضع في أولوياتها المحافظة على صحة وسلامة فريق العمل والعملاء والعائلات والمجتمع بوجه عام.

تابع المعلم: «تشمل هذه الإجراءات اتخاذ كافة التدابير التي تراعي أقصى معايير النظافة الشخصية والتنظيف المكثف والمتعمق لمرافق المنشأتين الحيويتين وفقاً للمبادئ التوجيهية والتعليمات المعتمدة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة».

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كافة التدابير

أشار إلى أنه قد تم إرشاد جميع الموظفين بكافة التدابير والبروتوكولات الاستثنائية المتعلقة بالصحة والسلامة في كافة مرافق ومباني المنشأتين والأخذ بجميع الأسباب، ومن باب الحرص الإضافي؛ وجه المعلم رسالته إلى جميع العاملين والعملاء إلى ضرورة العزل الإجماعي سواء في العمل أو في المنازل مع مراعاة الحالات الاستثنائية الخاصة بالعمل، والتي تتطلب الوجود الشخصي الضروري لخدمة العملاء، وتلك الإجراءات الصارمة تعتبر جزءاً من معايير عمليات التشغيل القياسية التي تتخذها الإدارة العامة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

واختتم المعلم رسالته: ومن أجل مواصلة العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة في ظل هذه الظروف، فإننا نناشد الجميع بإبداء أقصى درجات التعاون والامتثال لتوجيهات وتعليمات حكومة دولة الإمارات.

إجراءات احترازية

من جانب مواز، فرضت موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات، إجراءات احترازية وقيوداً إلزامية لجميع خطوط الشحن والوكلاء ومستخدمي ميناء «جبل علي» لضمان سلامة الموظفين والعملاء على حد سواء والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وألزمت «الشركة» جميع أفراد الطاقم البحري العاملين على متن السفينة بارتداء أقنعة الوجه التي تغطي الفم والأنف، إضافة إلى ارتداء قفازات اليد «المعدة للاستخدام مرة واحدة فقط» ومراعاة أفضل ممارسات النظافة والعناية الشخصية.

ويتوجب على ربان السفينة تقديم نموذج التصريح الصحي قبل وصول السفينة إلى الميناء، وأتاحت «الشركة» آلية تخليص المعاملات إلكترونياً فيما يتعلق بجميع طلبات الهجرة المرتبطة بميناء «جبل علي» على شكل تسجيل دخول السفينة والتخليص عليها، مع ضرورة إرفاق نسخة إلكترونية من المستندات المطلوبة، وبالتالي لن يتوجب على ممثلي وكلاء الشحن زيارة السفينة لتحصيل المستندات، وسيتم إعداد جميع التقارير والشهادات الصادرة من قبل فريق عمليات «موانئ دبي العالمية» كما سيتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني لوكيل الشحن المسجل لدى الشركة، وبالتالي يتوجب الحصول على إقرارات طاقم السفينة نظراً للظروف الحالية.