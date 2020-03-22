بنوك لبنان تغلق صنبور الدولار عن المودعين

منذ إعلان لبنان إغلاقاً عاماً للحد من انتشار فيروس كورونا، تقلّص البنوك التي تعاني أزمة سيولة إمكانية الحصول على الدولارات بالنسبة للمودعين المحال بالفعل بينهم وبين الكثير من مدخراتهم بفعل قيود مشددة مفروضة منذ شهور.

ورصدت وزارة الصحة 163 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، ويحذر الخبراء من أن نظام الرعاية الصحية في لبنان ربما يكون غير مهيأ، إذ يجرده نقص الدولار منذ شهور من إمدادات هامة.

ودفعت الأزمة المالية، التي رفعت الأسعار وأضعفت العملة المحلية، البنوك إلى وضع سقف للسحب النقدي، وبلغ الأمر ببعضها إلى تحديده بما لا يزيد على 100 دولار في الأسبوع. (رويترز)