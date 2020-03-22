صناعة الأغذية والمشروبات الإماراتية الأكبر بالمنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تشير التوقعات إلى وصول حجم الإنفاق على قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات إلى نحو 123 ملياراً بنهاية العام الجاري، بنمو 7%، مقارنة بالعام الماضي وفقاً لتقرير «جلفود للأغذية 2020». وتحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في بيئة الاستثمار في الأغذية والمشروبات، وفقاً لمؤشر «بيزنيس مونيتور إنترناشيونال» للمخاطر والمكاسب، وتعتبر صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة من أهم القطاعات الصناعية والاستراتيجية، وقد اختير القطاع ضمن القطاعات الستة الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية دبي الصناعية 2030. وتصدرت الدولة بشكل عام قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، وفقاً لتقرير «كي بي إم جي» للمأكولات والمشروبات في الدولة للعام 2018.

وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد، بلغ إجمالي تجارة الإمارات من منتجات الأغذية والمشروبات نحو 92 مليار درهم العام 2018، منها 62 مليار درهم واردات، و15 مليار درهم صادرات، و15.2 مليار درهم إعادة تصدير، فيما حققت الدولة نمواً بنسبة 26% في صادرات الأغذية والمشروبات 2018، مقارنة ب 2017، ونمواً في إعادة الصادرات بنسبة 28%. وتوقع تقرير صادر عن شركة (ألبن كابيتال) للاستشارات المصرفية والاستثمارية نمو الاستثمار في قطاع المواد الغذائية في الإمارات بحوالي 3.5% سنوياً، ليرتفع من 8.7 طن متري سنوياً في 2018 إلى 10.3 طن بحلول عام 2023. ومن المتوقع أن تسهم الفعاليات الكبرى المقبلة؛ مثل: «إكسبو 2020 دبي» في زيادة الاستهلاك الغذائي، كما توقع التقرير نمو قطاع الخدمات المرتبطة بالمواد الغذائية بمعدل سنوي 8.4% حتى عام 2021.

واردات القطاع

بلغ حجم واردات دبي في قطاع الأغذية والمشروبات خلال الشهور ال9 الأولى من العام الماضي 33.2 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات 5.84 مليار، وحوالي 10.14 مليار درهم إعادة صادرات، ليظهر بذلك القطاع نموه المستمر بفضل ريادة الإمارة في هذا القطاع الذي يعتبر قطاعاً حيوياً في الدولة بشكل عام.

تعد المنطقة الحرة لجبل علي، التابعة لموانئ دبي العالمية، «جافزا» الوجهة الإقليمية الأولى لصناعة الأغذية والمشروبات، حيث توفر للمصانع وللشركات العاملة في القطاع كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي المتعلقة بهذه الصناعات، وتستحوذ الأغذية والمشروبات على نحو 80% من إجمالي قيمة تجارة «جافزا».

وشكلت «جافزا» وعلى مدى أكثر من 30 عاماً منصة إقليمية قوية لصناعة الأغذية، كما لعبت «جافزا» دوراً إقليمياً كبيراً بالأكثر كفاءة وارتباطاً بالعلامات التجارية من جميع أنحاء العالم.

ويصل عدد المصانع والشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في «جافزا» إلى 469 شركة من 66 دولة، توظّف أكثر من 5952 شخصاً، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق أكثر من 3.5 مليار مستهلك في مناطق الشرق الأوسط وشمال وشرق إفريقيا وشبه القارة الهندية وشرق آسيا، بالإضافة إلى رابطة الدول المستقلة، كما تعد «جافزا» مركزاً رئيسياً لسوق الأغذية والمشروبات الحلال.