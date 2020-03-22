«سوق أبوظبي» يوفر إدارة العموميات الإلكترونية مجاناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلن «سوق أبوظبي للأوراق المالية» عن توفيره خدمة إدارة الجمعيات العمومية لشركاته المدرجة عن طريق التصويت الإلكتروني عن بُعد، و ذلك من خلال منصة «سهمي» الرقمية المتكاملة والمتوافقة مع مبادرة الدخول الذكي التي تسمح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات التي يوفرها السوق. هذا وسوف يقوم السوق بتقديم خدمة التصويت الإلكتروني عن بُعد لشركاته المدرجة مجاناً دون تحملها أية رسوم لقاء تنفيذها، وذلك ضمن مساعيه لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيزاً لجهوده في دعم القطاع الخاص في ظل المتغيرات الحالية وفي إطار التزامه بالدعم الشامل لعملائه وشركائه الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة بعمل السوق.

تمكن خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق منصة «سهمي» المستثمرين من ممارسة حق التصويت عن بُعد على بنود أعمال الجمعيات العمومية للشركات التي يملكون أسهماً فيها، مما سيساهم في زيادة نسبة المشاركة الفعالة في التصويت، وهو ما يتوقع أن ينعكس على رفع مستوى إدارة الشركات وأدائها. وفي ذات الوقت، ستخفض الخدمة أي تكاليف مادية يمكن أن تتحملها الشركة نتيجة تأجيل انعقاد الجمعية عند عدم اكتمال النصاب القانوني، مما يمكن أن يترتب عليه تأخير إصدار القرارات التي تهم الشركة ومساهميها، مثل الموافقة على توزيع الأرباح للمساهمين. وأكد السوق أنه يجري مشاورات تنسيقية مع الشركات المدرجة لتسهيل تنفيذ تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع بإتاحة آلية التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعيات العمومية التي تنعقد خلال الفترة من 17 مارس وحتى نهاية شهر إبريل 2020.