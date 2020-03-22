شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة بريطانية لسرقة ورق التواليت ومنتجات غسل الأيدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة البريطانية، أمس السبت، إنها عثرت على كمية من ورق التواليت ومنتجات غسل الأيدي في سيارة مسروقة؛ وذلك في ظل نقص شديد في هذه المنتجات.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال في وقت متأخر، أول أمس الجمعة، ووجهت لهم تهمة نهب العشرات من عبوات ورق التواليت ومطهر الأيدي، كما وجهت للصوص أيضاً تهمة سرقة سيارة.(رويترز)

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