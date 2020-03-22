شكرا لقرائتكم خبر عن الهروب المنفرد يرفع المخاطر والخسائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد العريان *

على السياسة الآن تكثيف جهود محاصرة انتشار الفيروس الذي يتقدم بسرعة ولا يزال يكسب زخمه خلسة. ومن الأسف أن العديد من خطوات السياسة الحالية غير مألوفة وغير مناسبة لهذه التضاريس.

ساهمت الأسواق التي تعاني من ضغوط شديدة والمستثمرون المتدافعون للنجاة كل بنفسه من مخرج ضاق بهم، بشكل متزايد، في زيادة حدة التذبذبات الأخيرة في أداء الأسهم في جميع أنحاء العالم. قد تكون مرحلة تغيير جذري لا تلبث أن تمر، ولكن ليس من دون أضرار جانبية. لكن ما يميزها هو ذلك الدعم بديناميكية ستكون أكثر أهمية على المديين القريب والبعيد.

وينطوي ذلك الدعم على سباق بين الفيروس الذي يجمد الاقتصاد العالمي بينما ينشر الخوف وعدم اليقين، واستجابات السياسات الاقتصادية والمالية. وسوف تكون الكلمة الفصل للسياسات في نهاية المطاف، وإن كانت الوسائل والتوقيت ترسم ملامح المشهد التالي. ولا شك أنه مطلوب من الجميع، أي الحكومات والشركات والأسر والمستثمرين، القيام بدورهم لتحقيق نتيجة أفضل.

أصبح من الواضح تمامًا أن التوقفات الاقتصادية المتتالية المفاجئة التي تسبب بها الفيروس وصلت إلى الكتلة الحرجة ليس فقط في الاقتصادات الأكثر أهمية من الناحية التنظيمية، ولكن في جميع أنحاء العالم. وينتج عن ذلك تدمير كبير ومتزامن للعرض والطلب، حتى أن الطلب النظري ولا العرض الافتراضي لم يعد فعالاً.

فالأسر التي تواجه قيودًا ساحقة على أنشطتها بسبب الهيمنة الضرورية للأولويات الصحية، قلقة بشكل متزايد ليس فقط على دخولها وأموالها، ولكن أيضًا على العثور على سلع أساسية كافية. وبدأت الشركات بتسريح الموظفين بطريقة ممنهجة ومثيرة للقلق. ومع إغلاق العديد من أسواق الائتمان فعليًا في الوقت الحالي، يواجه الاقتصاد خطرًا متزايدًا من وجود شركات قادرة على الاستمرار لكنها تعاني من ضغوط السيولة التي تدفعها إلى الإفلاس.

مع هذا الخوف وعدم اليقين في الأسر والشركات، لا ينبغي أن يكون من المستغرب أن يندفع المستثمرون إلى محاولة تصفية العديد من أجزاء محافظهم الاستثمارية. ومع الخلفية التاريخية للمخاطرة المفرطة وقلة تقدير مخاطر السيولة، تصبح الرغبة في القيام بذلك أقوى من قدرة مديري الصناديق على التنفيذ. إنه موقف يؤدي إلى عمليات بيع جائحة في الأسواق المتقلبة بشكل غير عادي بالإضافة إلى مخاوف حقيقية بشأن قدرتهم على العمل.

وقد ساهمت هذه العوامل جميعها في التحول الطارئ في نهج السياسة إلى نموذج «الاستعداد لتقديم كل ما يلزم» لمحاصرة الضرر الاقتصادي والمالي المنتشر واحتوائه وعكس اتجاهه في نهاية المطاف، والذي لا يعزز فرضية الركود العالمي فحسب، بل يزيد أيضًا خطر حدوث شيء أسوأ، أقرب إلى الكساد العظيم.

يجب على السياسة الآن تكثيف جهود محاصرة انتشار الفيروس الذي يتقدم بسرعة ولا يزال يكسب زخمه خلسة. ومن الأسف أن العديد من خطوات السياسة الحالية غير مألوفة وغير مناسبة لهذه التضاريس.

وهذا يفرض تطوير تقنيات جديدة على جناح السرعة، وهي ليست بسيطة: على سبيل المثال، كيفية استبدال آليات تحويل الأموال المتعطلة وتحديد طبيعة الظروف التي تفرض إنقاذ الشركات. وفي الوقت نفسه، تفتقر الأسس التحليلية الحاسمة إلى الفهم الكافي، ناهيك عن غياب النماذج الجاهزة لحالات التجميد الكلي المفاجئ للاقتصادات.

ولتضييق الفجوة بسرعة في ظل استمرار تسارع انتشار الفيروس، يجب على السياسة أن تتخلص بسرعة من العادات والسلوكيات والعقول التي حدت من فاعليتها، مثل الاعتماد المفرط المطول على البنوك المركزية والاعتماد غير الصحي على أسعار الأصول.

ومن الممكن أن تأخذ استجابة السياسة الاقتصادية والمالية شكلاً أفضل بكثير، قد يكون حاسماً على الأرجح، للفوز بالسباق عندما تسمح التطورات الطبية باحتواء الفيروس ومعالجته بالإضافة إلى زيادة المناعة. حتى ذلك الحين، يجب على الجميع أن يبقوا مشاركين ويشجعوا على اللحاق بسرعة.

بالنسبة للأسر، ينطوي هذا على مقاومة الرغبة في التأمين الذاتي المفرط، بما في ذلك الركض إلى المتاجر وتفريغ رفوفها واحداً تلو الآخر. بالنسبة للشركات، يتعلق الأمر بمحاربة رد الفعل الطبيعي لتسريح الأفراد لمجرد حماية أرباحهم قصيرة المدى. وبالنسبة للمستثمرين، فإن الأمر يتعلق بمقاومة الميل إلى تصفية الحيازات الأهم بشكل أساسي في رغبة جامحة لحيازة النقد.

هذه الأمور صعبة كلها، خاصة في زمن يتسم بعدم الاستقرار والخوف الشديد. وهي تنطوي على مقايضات صعبة غير مؤكدة بين التحرك الفوري والتحرك على المدى الطويل، بل والقرار المؤلم في بعض الحالات، عندما يتعلق الخيار بالمسؤولية الاجتماعية وما يُنظر إليه على أنه مسؤولية فردية.

الحقيقة هي أننا جميعًا في هذا السباق معًا. إن إغراء الهروب منفرداً في وقت مبكر لأن السياسة متخلفة، يعرضنا جميعاً للمخاطر والخسائر، ليس فقط في هذه المرحلة بل في ما بعد انتهاء الأزمة والصورة التي ترتسم حينها.

ومن أجل أن ننتصر في هذا السباق، لا بد من المسارعة للقيام بما يلزم كل من موقعه ومن خلال التركيز المناسب على المسؤوليات الجماعية وليس الفردية فقط.

* كبير الاستشاريين في أليانز