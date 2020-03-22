«هيئة الأوراق والسلع» تطلب من وسطاء الأسهم «خطة طوارئ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

علمت ”الخليج 365”، من مصادر مطلعة أن هيئة الأوراق المالية والسلع طلبت من شركات الوساطة المالية خطة طوارئ، للعمل عن بعد بين المستثمرين والوسطاء المحليين، بحيث تتضمن أعلى معاير الشفافية والرقابة، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وأن تكون جاهزة للتقديم للهيئة في حال طلبت الأخيرة ذلك.

يأتي ذلك في وقت أحدث تطبيق قرار تخفيض الحد الأقصى لنزول الأسهم من 10% إلى 5% أثراً إيجابياً، في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، حيث ساهم ذلك في تضاؤل التفاعل السلبي مع انخفاضات الأسهم، وما يجري من النزول في جلسة واحدة، بات يجري على جلستين في أقل تقدير، الأمر الذي أعطى المستثمرين فرصة التقاط الأنفاس، وحد من حالة الهلع البيعي، بحسب خبراء وسطاء.

تخفيف الضغوط

أكد وسطاء وخبراء الأسهم ل«الخليج»، أن تخفيض الحد الأقصى لنزول الأسهم ساعد أيضاً في تخفيف الضغوط عند قيام البنوك بالتسييل القصري سواء بالنسبة لعملاء الهامش، أو في ما يتعلق بالتسهيلات البنكية، مقابل الأسهم المرهونة، منوهين بأهميتها في حال تمت أخبار إيجابية، فإن من شأنها رفع السوق بقوة، لاسيما أنها قامت باختزال عمليات النزول وقلصت الخسائر.

أكد وليد الخطيب مدير شريك في شركة «جلوبال لتداول الأسهم والسندات»، أن إغلاق قاعات تداول سوقي أبوظبي ودبي الماليين، حفز فكرة التداول الإلكتروني، وأثرها الإيجابي في سهولة التداول، غير أن الوسيط المالي لم يتم إيجاد الخطوات الاحترازية بالنسبة له، مطالباً بإيجاد تكامل بين المستثمر والوسيط عبر (الأون لاين)، لاسيما أن المكاتب تمتلك آلية للتداول الإلكتروني، لكنها لم تفعل في السابق بسبب عدم الحاجة إليها.

ولفت إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع، طلبت من شركات الوساطة تزويدها بخطة طوارئ للعمل بالمنازل، تتضمن آلية العمل، تحسباً لأي مستجدات، وتقديم خطة واضحة حول آلية الاتصالات الموجودة بين الوسيط والمستثمر سواء أكانت عبر الهاتف أو الإنترنت.

بين الخطيب أن الخطة تريد معرفة إن كان الوسيط قادراً على التعامل مع المستثمر عن طريق (أون لاين)، وكذلك كيفية التعامل مع البنوك والمستثمر الذي يريد وضع أمواله للاستثمار في الأسهم، على أن تكون جاهزة للتقديم في حال طلب من شركات الوساطة ذلك.

وفي ما يتعلق بالأداء المتوقع لجلسة الأحد، رأى الخطيب استمرار عمليات التخارج لدى المستثمرين، في مقابل عمليات شراء ضعيفة، مرتبطة بإغراءات الأسعار، معللاً سبب عدم التفاعل بصورة أكثر مع هذه الإغراءات، إلى أن السوق المحلي بات غير مرتبط بالأساسيات بقدر ارتباطه بأزمة اقتصادية عالمية وفيروس لا يعرف الحدود.

وأوضح أن التوقعات في مجملها سلبية، حتى في ظل الأسعار المغرية، لا يوجد مضمون في أن هذه الأسعار قد وصلت إلى القاع فعلاً، لأن دوامة الانخفاض قد تتواصل، والأكيد أنه لا يوجد صعود، وإن كان فهو بنسب ضعيفة جداً، ونتيجة التراجعات الحادة انطبقت على الأسهم قادة (السقوط الحر)، بفعل (المارجن كول).

مسألة عالمية

أفاد الخطيب، بأن المسألة عالمية في الأساس، ما يصعب التكهن إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الانخفاض في الأسهم، لأن النزول مرتبط بكيفية زوال الأسباب، والتي منها الركود الاقتصادي العالمي، أو فيروس «كورونا»، وفي مثل هذه الحالة أصبح التخارج من الأسهم إجبارياً، مبيناً أن الأسعار المغرية لا يمكن العمل بها في هذه المرحلة، لفترة ما بعد انتهاء الأسباب.

ويرى الخطيب أن السيولة الضعيفة لا يمكن أن تحمي السوق، مبيناً أن المستثمر الأجنبي في أسواقنا له طريقة في التخارج تختلف عن نظيره المحلي، فهو لا يحكم عاطفته في حال نزول الأسهم بنسب قوية، ولا يتردد في بيع المحفظة، على عكس المحلي الذي يشتري بكميات وفي المقابل يبيع بكميات.

وبشأن تخفيض الحد الأدنى لنزول الأسهم، شدد الخطيب على أهمية هذه الخطوة في حال صدور أخبار إيجابية تسهم في ارتفاع السوق بقوة، كما أنها خطوة جيدة لاختزال عمليات النزول وبالتالي الخسائر.

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شركات الوساطة

من جانبه قال المحلل المالي، عميد كنعان، إن بعض شركات الوساطة بدأت بالفعل تشغيل آلية العمل عن بعد، أو العمل من المنزل، بنسبة متفاوتة ما بين شركة وأخرى، حيث انتهى بعضها من تجربة خطة تتضمن التداول عن بعد، بما يضمن المحافظة على جودة الخدمات المقدمة، بحيث لا يشعر من خلالها المتعامل بأي تغيير، وتكون ضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة، دون تجاوز الأنظمة والقوانين المعمول بها. وأعرب عن اعتقاده بأن فيروس «كورونا» المستجد، وتأثيراته الاقتصادية الضخمة في الاقتصاد العالمي، سيفرض مساراً جديداً ليس فقط في ما يتعلق بالأسهم، وإنما على الأعمال بشكل عام، حتى بعد الخلاص من تبعات الفيروس، والأزمة برمتها، الأمر الذي قد ينطبق على أسهمنا المحلية ما سيساعد في تخفيض الكلفة المادية عبر استحداث العمل عن بعد للموظفين.

وعلى صعيد الأداء العام للأسهم خلال الجلسات المقبلة، اعتبر كنعان أن الأسعار خصمت بأكثر مما يجب، مع انخفاضها أكثر من 50%، وهذه الأمر مبالغ فيه للغاية، ويضعنا أمام نفق مظلم، حول المدة الزمنية التي سيبقى عليها الحال هكذا.

أهمية الخطوة

شدد كنعان على أهمية الخطوة المتعلقة بتخفيض الحد الأقصى لنزول الأسهم إلى 5%، رغم أنها جاءت متأخرة حسب قوله، إلا أن التفاعل السلبي مع انخفاض الأسهم تضاءل بشكل ملحوظ بعد هذه الخطوة، وأصبح ما يحصل في جلسة واحدة من الانخفاض يحصل على مدار جلستين، الأمر الذي أعطى المستثمر وقتاً لالتقاط الأنفاس، وقلل من حالة الذعر.



ارتدادة إيجابية



قال وضاح الطه، المحلل المالي: «إن تخفيض الحد الأقصى لنزول الأسهم من شأنه خلق ارتدادة إيجابية في أسواقنا، بغض النظر عن مشكلة التوقيت التي جاءت متأخرة نسبياً، إلا أنها فرصة بالفعل لالتقاط الأسهم أنفاسها، مع نزول أسهم قيادية إلى حدود متدنية جداً، لأن التسييل في مثل هذه الظروف بات إجبارياً، وغير مسيطر عليه».

ونوه الطه بأن جلسة يوم الخميس الماضي للأسهم المحلية، جاءت إيجابية، مقارنة مع أداء الأسهم الأمريكية، وشهدنا رد فعل قوياً، مع دخول قوى شرائية، مع ملاحظة ارتفاع أسهم بالحد الأعلى المسموح به خلال الجلسة، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى النزول الحاد الذي شهدته معظم الأسهم.

وعن خطة الطوارئ لدى شركات الوساطة، أوضح الطه أن ذلك إجراء يتعلق بترتيبات البنية التحتية لهذه الشركات، ومدى الارتباط بين المستثمر والوسيط، بحيث تكون مراجعة معاملات المستثمر عبر (الأون لاين)، وربما هذا الأمر يعزز من ثقافة المستثمر ويجعله أكثر تحررية في المستقبل.